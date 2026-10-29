Учительницу посадили за совращение двух школьников и изнасилование одного из них

29 октября 2026, 02:54

В Австралии учительницу осудили за совращение школьников и изнасилование одного из них

Фото: iStock/sakhorn38

В Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс отправили за решетку за совращение двух школьников и изнасилование одного из них. Об этом сообщает abc.net.au.