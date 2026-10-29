Учительницу посадили за совращение двух школьников и изнасилование одного из них
В Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс отправили за решетку за совращение двух школьников и изнасилование одного из них. Об этом сообщает abc.net.au.
Уточняется, что 31-летнюю Тайлу Брейли арестовали в начале августа 2024 года — женщину обвинили в изнасиловании 17-летнего ученика в собственном автомобиле. Во время расследования выяснилось, что до этого она также пыталась совратить другого школьника, которому было 16 лет. Муж Брейли развелся с ней, узнав о действиях женщины.
Один из пострадавших рассказал в суде, что инцидент крайне негативно сказался на его состоянии. Подросток страдал от бессонницы и не мог выкинуть случившееся из головы. Из-за чувства стыда он был вынужден бросить школу. Кроме того, общение с его друзьями оборвалось. Парень ощущал себя виноватым.
Защита просила смягчить приговор, поскольку у Брейли диагностировали биполярное расстройство. Адвокаты утверждали, что преступление было совершено во время маниакального эпизода. Обвиняемую приговорили к году и трём месяцам лишения свободы.
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