Mirror: в США сын пожертвовал тело матери науке, но ее останки взорвали
Американец пожертвовал тело своей матери для научных исследований. Однако не ожидал, что ее останки посадят на стул и взорвут. Об этом пишет британская газета Mirror.
По данным издания, женщина скончалась от болезни Альцгеймера в возрасте 74 лет. Сын решил пожертвовать ее мозг в надежде, что это поможет создать лекарство от недуга. Подписав бумаги, он думал, что вскоре сможет похоронить свою мать, получив ее прах. Однако через десять дней ему прислали только ее отрезанную руку.
Как оказалось, тело женщины использовали в военных экспериментах. Представители армии проводили испытания по измерению ущерба от придорожных бомб. Позже выяснилось, что так поступили минимум с 20 умершими, чьи родственники так же не давали соответствующего разрешения. О том, как все было, мужчина узнал от журналистов.
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