Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним – подробности нового голливудского скандала

09 июня 2025, 16:03

Девять девушек обвинили Джареда Лето в домогательствах

Джаред Лето (фото: Instagram* @jaredleto)

Девять женщин обвинили актёра и музыканта Джареда Лето в домогательствах. Подробности скандала, развернувшегося в Голливуде, приводит издание Super.