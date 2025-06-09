Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним – подробности нового голливудского скандала
Девять женщин обвинили актёра и музыканта Джареда Лето в домогательствах. Подробности скандала, развернувшегося в Голливуде, приводит издание Super.
Одна из пострадавших поделилась, что в 17-летнем возрасте общалась с артистом, который заставлять её бить и плевать на него. Другая же получала от Лето сообщения посреди ночи с вопросами сексуального характера. Также он звонил ей, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хотя девушке на тот момент было всего 16 лет.
Ещё одна свидетельница рассказала, что увидела Лето обнажённым на его вечеринке, дресс-код которой, судя по всему, предполагал наготу. При этом на мероприятии находились несовершеннолетние, младшей из которых было всего 14 лет.
Представители Джареда отрицают эти обвинения, приводя в качестве аргумента его здоровый образ жизни и о отказ от алкоголя и наркотиков, которые он не принимает 35 лет.
В настоящее время ни одна из пострадавших не подала иск в суд, однако это может измениться.
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