Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом
Суд приговорил 28-летнюю женщину к 14 годам колонии за убийство пенсионера
Суд в Саратове приговорил 28-летнюю женщину к 14 годам колонии за убийство 63-летнего пенсионера. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
Конфликт произошел 13 ноября 2024 года на территории дома на улице Генерала Захарова. Женщина, вооружившись ножом, нанесла мужчине 71 удар. Ранения оказались смертельными. После расправы она сняла с банковской карты пенсионера 180 тысяч рублей и потратила 80 тысяч на покупки.
Ранее стало известно, что 44-летнего жителя Урюпинска задержали по подозрению в попытке поджога автомобиля бывшей жены.
