Жительница Видного и её сожитель, избивавшие детей, предстанут перед судом
Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Дело направили в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе подмосковной Прокуратуры.
Елену Ромащенко и её 32-летнего сожителя Василия Васина обвиняют в покушении на убийство малолетнего, совершённом группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и с публичной демонстрацией в интернете. Другие статьи обвинения – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, неисполнение обязанностей по его воспитанию, истязание и оставление в опасности.
«По версии следствия, преступление было совершено в посёлке городского типа Дрожжино Ленинского городского округа в июле прошлого года. Васин, находясь в арендуемой квартире, нанёс множественные удары бейсбольной битой сыну сожительницы. Кроме того, он заставлял его 12-летнюю сестру также бить мальчика и снимать всё на камеру мобильного телефона. После этого мужчина разместил видео в своем Telegram-канале», – рассказали в прокуратуре.Довести свой умысел, направленный на убийство, Васин не смог из-за своей ограниченной подвижности.
При этом сама мать систематически причиняла детям физические и психические страдания, наносила побои молотком для мяса и половником, душила веревкой, обливала кипятком и связывала скотчем.
Несовершеннолетние не учились и не получили медицинскую помощь. Мужчина и женщина частично признали вину в инкриминируемых деяниях.
Помимо этого, на особом контроле прокуратуры находилось дальнейшее устройство малолетних. Суд удовлетворил иск Видновского городского прокурора о лишении обвиняемой родительских прав в отношении троих её детей. Сами дети сейчас проживают в надлежащих условиях. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.