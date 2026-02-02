Жительница Видного и её сожитель, избивавшие детей, предстанут перед судом

02 февраля 2026, 10:56

Видновская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей. Дело направили в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе подмосковной Прокуратуры.





Елену Ромащенко и её 32-летнего сожителя Василия Васина обвиняют в покушении на убийство малолетнего, совершённом группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и с публичной демонстрацией в интернете. Другие статьи обвинения – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, неисполнение обязанностей по его воспитанию, истязание и оставление в опасности.



«По версии следствия, преступление было совершено в посёлке городского типа Дрожжино Ленинского городского округа в июле прошлого года. Васин, находясь в арендуемой квартире, нанёс множественные удары бейсбольной битой сыну сожительницы. Кроме того, он заставлял его 12-летнюю сестру также бить мальчика и снимать всё на камеру мобильного телефона. После этого мужчина разместил видео в своем Telegram-канале», – рассказали в прокуратуре.