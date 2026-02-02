Полиция ликвидировала узел связи украинских мошенников в Ленинградской области
В Ленинградской области полиция ликвидировала узел связи мошенников из Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в Мурино и деревне Новое Девяткино, где задержали двоих пособников. Это 20-летняя девушка из Псковской области и её 28-летний знакомый из Калмыкии. Молодые люди работали с мошенническими колл-центрами на территории Украины. Они обеспечивали функционирование сим-боксов — устройств, позволяющих совершать звонки из-за границы, скрывая местоположение звонившего. Каждый день аферисты отправляли россиянам не менее 5 тысяч звонков.
Задержанные связаны с 50 уголовными делами, которые возбудили в Санкт-Петербурге и других регионах России. Чтобы избежать обнаружения, они часто меняли места проживания, переезжая каждые 3-4 дня. За свою деятельность получали вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 12 тысячам рублей в день на человека.
