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Автобус вспыхнул прямо на дороге на западе Москвы

Автобус загорелся на Веерной улице на западе Москвы
Фото: iStock/DERO2084

Возгорание автобуса произошло на территории столичного района Очаково-Матвеевское. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Дептранса.



Происшествие случилось на улице Веерная. По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту 329, заметил дым во время движения и немедленно остановил транспортное средство. Он оперативно высадил пассажиров и вызвал экстренные службы, действуя в соответствии с установленными инструкциями.

В департаменте высоко оценили действия водителя, отметив его профессионализм. Специалисты успешно ликвидировали возгорание. Согласно информации ведомства, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Екатерина Коршунова

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