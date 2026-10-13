Автобус вспыхнул прямо на дороге на западе Москвы
Возгорание автобуса произошло на территории столичного района Очаково-Матвеевское. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Дептранса.
Происшествие случилось на улице Веерная. По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту 329, заметил дым во время движения и немедленно остановил транспортное средство. Он оперативно высадил пассажиров и вызвал экстренные службы, действуя в соответствии с установленными инструкциями.
В департаменте высоко оценили действия водителя, отметив его профессионализм. Специалисты успешно ликвидировали возгорание. Согласно информации ведомства, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
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