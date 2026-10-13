Двухлетний мальчик получил ожоги, упав на чайник с кипящей водой
В Туве двухлетний мальчик получил ожоги, упав на чайник с кипящей водой. Об этом информирует МВД по республике.
Уточняется, что несчастный случай произошел в понедельник, 12 октября, в Барун-Хемчикском районе. Пострадавший получил термические ожоги второй и третьей степени, после чего его доставили в медицинское учреждение.
Согласно информации правоохранительных органов, мальчик упал на чайник с кипятком, который стоял на полу в доме его семьи. В этот момент рядом с ребенком находилась бабушка. В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что подросток чуть не лишился ноги во время сплава на Камчатке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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