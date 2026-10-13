13 октября 2026, 11:04

МВД: в Туве двухлетний мальчик получил ожоги, упав на чайник с кипящей водой

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Туве двухлетний мальчик получил ожоги, упав на чайник с кипящей водой. Об этом информирует МВД по республике.