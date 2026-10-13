Подростки напали на водителя автобуса и выбили ему глаз
Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту нападения неизвестных молодых людей на водителя автобуса. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец. По его словам, на улице Трамвайной неизвестные избили водителя, повредив ему глаз, после чего скрылись.
На место происшествия сразу же прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшего госпитализировали.
Силовики начали расследование: опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют все детали произошедшего. Также проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения нападавших.
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