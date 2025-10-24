В Волоколамске спасли котёнка из вентиляционной шахты жилого дома

24 октября 2025, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнок провалился в вентиляционную шахту четырёхэтажного дома в Волоколамске и просидел там несколько дней. Животное освободили сотрудники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью к спасателям обратился хозяева одной из квартир. Они рассказали, что уже два дня слышат жалобное мяуканье из вентиляции. По их словам, котёнок пытался выбраться сам, но застрял на уровне второго этажа.





«Спасатели, прибыв на место, попытались подцепить животное верёвкой с петлёй, но это попытка не увенчалась успехом: котёнок сорвался и упал на дно шахты. Тогда спасатели спустились в подвал, разобрали часть вентиляционного короба и аккуратно вытащили зверька», — говорится в сообщении.