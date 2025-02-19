Жительница Воскресенска организовала нарколабораторию в своём дачном доме

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Подмосковные полицейские задержали 45-летнюю жительницу округа Воскресенск по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в своём дачном доме женщина организовала лабораторию по производству амфетамина, сообщает пресс-служба областного главка МВД.