В Челябинске грузовик столкнулся с легковушкой, есть смерти

Фото: МЧС России по Челябинской области
В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки. В результате столкновения четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Спасатели МЧС прибыли на место аварии, где провели работы по деблокировке пострадавших и извлечению тел погибших.
По информации ведомства, столкнулись грузовой автомобиль «Хово» и легковой «Понтиак». Обстоятельства происшествия выясняются, на данный момент потенциальный виновник происшествия неизвестен.
Ранее сообщалось, что троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой. По версии следствия, 16 февраля 2025 года мужчины избили пострадавшего металлической трубой, от чего он потерял сознание. Затем обвиняемые насильно увезли жертву за город и бросили там.
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По информации ведомства, столкнулись грузовой автомобиль «Хово» и легковой «Понтиак». Обстоятельства происшествия выясняются, на данный момент потенциальный виновник происшествия неизвестен.
Ранее сообщалось, что троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой. По версии следствия, 16 февраля 2025 года мужчины избили пострадавшего металлической трубой, от чего он потерял сознание. Затем обвиняемые насильно увезли жертву за город и бросили там.
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Мария Моисеева