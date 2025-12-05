Суд взыскал с блогера-экстремиста Никиты Ефремова* 11 млн рублей
Московский арбитражный суд взыскал с блогера Никиты Ефремова* более 11 миллионов рублей по иску подмосковной компании «Джетленд». Соответствующая информация содержится в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
Компания «Джетленд» подала иск в октябре. Суд рассмотрел дело 2 декабря без участия представителей обеих сторон. Конкретные основания требований истца в опубликованных материалах суда не указаны.
Против Ефремова* возбудили уголовное дело за денежные переводы в адрес экстремистского ФБК**. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года блогер переводил средства на нужды этой запрещённой организации, находясь в Москве и Подмосковье. Ему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.
Никита Ефремов* — блогер и предприниматель, основатель бренда Nikita Efremov. Ему принадлежали магазины в России и бутик в Дубае по продаже одежды и лимитированных кроссовок.
