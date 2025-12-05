Россиянка украла полмиллиона рублей у отца возлюбленного и сожгла их в печи

05 декабря 2025, 10:42

Девушка в Бурятии сожгла в печи украденные у фермера 500 тысяч рублей

Фото: Istock/gl0ck

Россиянка сожгла в печи украденные полмиллиона рублей, чтобы избежать уголовного дела. Однако это не помогло. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.