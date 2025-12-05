Россиянка украла полмиллиона рублей у отца возлюбленного и сожгла их в печи
Россиянка сожгла в печи украденные полмиллиона рублей, чтобы избежать уголовного дела. Однако это не помогло. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Фермер из Бурятии решил продать скот, чтобы купить новый автомобиль. Полученные деньги он спрятал в рубашку в шкафу. О тайнике узнала сожительница его сына. Девушка похитила часть средств.
Кража обнаружилась в тот день, когда семья поехала за машиной, но денег не хватило. Фермер обратился в полицию. Узнав об этом, девушка испугалась. Чтобы скрыть следы преступления, она сожгла украденные 500 тысяч рублей в печи.
Деньги уничтожили, но избежать ответственности не удалось. Полиция задержала девушку. Следствие возбудило уголовное дело по статье о краже в крупном размере.
