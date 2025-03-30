Эпидемиолог Онищенко считает преждевременными утверждения о появлении в РФ нового вируса

Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)
Сведения о якобы появлении нового вируса, распространяющегося на территории России, необходимо тщательно изучить и дождаться полных и окончательных результатов хотя бы одного исследования.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что высокая температура может быть связана с осложнённым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании вполне может быть индивидуальной особенностью.
Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о распространяющемся в России вирусе, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус дают отрицательный результат.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с вирусными заболеваниями в стране находится под контролем.
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Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о распространяющемся в России вирусе, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на грипп и коронавирус дают отрицательный результат.
«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно изучим и расшифруем», — сказал Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с вирусными заболеваниями в стране находится под контролем.
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Александр Бойцов