На Филиппинах туристку похитили, изнасиловали и требовали выкуп
На Филиппинах трое граждан Китая похитили, изнасиловали и требовали выкуп за освобождение вьетнамской туристки. Об этом сообщает портал Philstar.com.
Злоумышленники похитили 33-летнюю женщину, накачали ее наркотиками и изнасиловали. Затем они потребовали от ее мужа 500 миллионов вьетнамских донгов (около 1,5 миллиона рублей), угрожая отрезать ей палец в случае отказа.
Муж девушки связался с другом жены, который находился на Филиппинах. Тот незамедлительно обратился о преступлении властям.
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