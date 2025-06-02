Жительницу Подмосковья ограбил на прогулке кавалер с сайта знакомств
Подмосковные полицейские задержали 42-летнего жителя Самарской области, который ограбил 47-летниюю женщину из Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина познакомился с жительницей Солнечногорска на сайте знакомств. Они договорились встретиться вечером на улице, недалеко от дома женщины. Во время прогулки ухажёр завёл женщину в безлюдное место и там напал на неё. Он отобрал золотые украшения, телефон, банковские карты, деньги и заставил вынести из квартиры все сбережения», — говорится в сообщении.Полицейские поймали грабителя в Москве — на входе в метро «Домодедовская». При обыске у него нашли серьги потерпевшей.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.