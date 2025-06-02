В центре Иркутска второй день ловят рысь

02 июня 2025, 09:49

Фото: iStock/FotoGrafas

ГУМВД по Иркутской области сообщает о появлении рыси на центральных улицах города, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. В частности, дикий хищник был замечен в Октябрьском районе, в районе улиц Дальневосточная и Байкальская, а также на улице Киевская. Об этом пишет РИА Новости.