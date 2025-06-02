В центре Иркутска второй день ловят рысь
ГУМВД по Иркутской области сообщает о появлении рыси на центральных улицах города, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. В частности, дикий хищник был замечен в Октябрьском районе, в районе улиц Дальневосточная и Байкальская, а также на улице Киевская. Об этом пишет РИА Новости.
Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности в случае встречи с рысью. Несмотря на то, что этот вид обычно избегает контакта с людьми, встреча с ним может представлять опасность. Полицейские напоминают, что в случае обнаружения животного следует сохранять дистанцию и немедленно сообщить о его местонахождении в соответствующие службы.
В настоящее время правоохранительные органы оказывают содействие профильным службам в поимке рыси, чтобы обеспечить безопасность жителей города. Полиция призывает граждан оставаться бдительными и следить за информацией о ситуации.
Водитель мусоровоза погиб от удара током на кладбище в Новгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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