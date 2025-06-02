Шесть человек спасли при пожаре в подземном паркинге в Москве
Шесть человек спасли при пожаре в поземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве. Там произошло возгорание двух автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь разбушевался на минус первом этаже подземного паркинга. Всего в ликвидации пожара были задействованы 30 сотрудников и десять единиц техники МЧС России.
Также отмечается, что пожарная бригада вызволила шестерых с помощью спасательных устройств. Сведений о пострадавших не поступало.
Перед этим сообщалось, что в поселке Октябрьский Камчатского края был пожар на рыбокомбинате «Октябрьский».
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