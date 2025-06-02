Шесть человек спасли при пожаре в подземном паркинге в Москве

02 июня 2025, 09:28

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

Шесть человек спасли при пожаре в поземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве. Там произошло возгорание двух автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.