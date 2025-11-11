Жителя Балашихи заподозрили в контрабанде антиквариата из Великобритании

11 ноября 2025, 11:21

Фото: iStock/mikolajn

Жителя Балашихи заподозрили в контрабанде культурных ценностей из Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).