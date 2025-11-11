Жителя Балашихи заподозрили в контрабанде антиквариата из Великобритании
Жителя Балашихи заподозрили в контрабанде культурных ценностей из Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).
По версии ведомства, 54-летний мужчина заказывал из-за границы мундиры, головные уборы и кинжалы европейских армий XVIII–XIX веков, а также фарфоровые фигурки и другие предметы декоративно-прикладного искусства. В таможенных декларациях он указывал ложные сведения об отправителе, получателе и стоимости товаров, оформляя посылки на родственников.
Когда одна из таких посылок пришла, получателя задержали. При обыске у подозреваемого нашли предметы культурной ценности общей стоимостью более пяти миллионов рублей — среди них кофейник, каминные часы, картины, бинокли и мундир с брюками.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
