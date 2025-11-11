В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял несовершеннолетнего друга своей дочери
В Санкт-Петербурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, выстрелившего из травматического пистолета в подростка. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в подъезде дома на Учительской улице. По версии следствия, мужчина поссорился с 15-летним юношей, который пришёл в гости к его 16-летней дочери. В ходе ссоры отец достал травматическое оружие и произвёл выстрел. К счастью, никто не пострадал — пуля не задела подростка.
Орудие изъяли, а против стрелявшего возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнего передали родителям после допроса. Правоохранители также намерены дать правовую оценку его действиям.
