В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял несовершеннолетнего друга своей дочери

11 ноября 2025, 11:06

Фото: iStock/Elena Esich

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, выстрелившего из травматического пистолета в подростка. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.