«Таскал за волосы»: Россиянин с пистолетом напал на беременную женщину на улице

11 ноября 2025, 10:56

В Уфе мужчина направил пистолет на беременную девушку из-за документов

Фото: Istock/Diy13

В Уфе, в микрорайоне Затон, произошёл конфликт между двумя мужчинами и беременной девушкой. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.