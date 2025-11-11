Достижения.рф

«Таскал за волосы»: Россиянин с пистолетом напал на беременную женщину на улице

В Уфе мужчина направил пистолет на беременную девушку из-за документов
В Уфе, в микрорайоне Затон, произошёл конфликт между двумя мужчинами и беременной девушкой. Подробности сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.



Камеры системы «Умный домофон» от компании «Уфанет» зафиксировали инцидент. Один из мужчин требовал у девушки папку с документами. Когда она отказалась отдавать бумаги, он начал тянуть её за волосы, а затем достал пистолет и направил оружие на неё.

Россиянка сообщила, что беременна, но это не остановило нападавшего. Вслед за непродолжительными угрозами он перекинул её через капот автомобиля и схватил за ноги. После недолгих попыток выхватить у жертвы документы, агрессор покинул место происшествия.

Сотрудники полиции оперативно установили личности мужчин и доставили их в отдел. Один из задержанных — близкий знакомый пострадавшей. Руководство уфимского управления МВД взяло ситуацию на контроль.

Ольга Щелокова

