В ДТП с автобусом в Египте пострадали 27 россиян

11 ноября 2025, 11:13

Фото: Istock/conejota

В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Египте погибли два человека. Ещё 39 человек получили ранения, из них 27 граждан России. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.