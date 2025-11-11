В ДТП с автобусом в Египте пострадали 27 россиян
В результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Египте погибли два человека. Ещё 39 человек получили ранения, из них 27 граждан России. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.
Авария произошла утром 11 ноября на дороге Рас-Гареб в Хургаде. Тяжёлый грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил туристов. Среди пострадавших — 27 россиян, два гражданина Литвы, семь финских туристов и трое египтян. В последнюю группу входят водитель и экскурсовод.
Пассажирский транспорт следовал из Хургады в Каир. Туристическая группа направлялась для осмотра археологических достопримечательностей. На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи. Медики доставили всех пострадавших в больницу Рас-Гареба.
Правоохранительные органы начали расследование по факту гибели и ранения людей. По предварительной информации, авария серьёзно повредила переднюю часть автобуса.
