Жителя Электростали поймали на краже детской одежды из магазина

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Тридцатилетнего жителя подмосковной Электростали задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже одежды из местного гипермаркета, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете, расположенном в посёлке Случайный городского округа Электросталь. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина, находясь в торговом зале, спрятал под куртку детский комбинезон стоимостью 12 тысяч рублей и прошёл мимо кассе, не заплатив. Охранник заметил нарушителя и нажал кнопку тревоги», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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