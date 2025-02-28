Акулы растерзали российских туристов у берегов Филиппин

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Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Об этом информирует Associated Press.
Трагедия произошла возле острова Верде. Группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое граждан РФ смогли вернуться, а остальные пропали без вести.
Через некоторое время было найдено тело 29-летнего Илью Перегудина. Согласно информации источника, на мужчину напали акулы. Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но затем потерял сознание. Медикам не удалось его спасти, мужчина скончался.
По факту произошедшего организована проверка.
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Через некоторое время было найдено тело 29-летнего Илью Перегудина. Согласно информации источника, на мужчину напали акулы. Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но затем потерял сознание. Медикам не удалось его спасти, мужчина скончался.
По факту произошедшего организована проверка.
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Екатерина Коршунова