Жителя Химок задержали за выращивание конопли и хранение оружия
Полицейские задержали 34-летнего жителя Химок по подозрению в незаконном обороте наркотиков и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В сарае на своём дачном участке в городе Яхрома Дмитровского округа мужчина устроил теплицу для выращивания конопли.
«При обыске оперативники изъяли 18 кустов, около килограмма высушенных частей растений в коробке, а также различные ёмкости и свёртки с неизвестным веществом. Кроме того, правоохранители нашли пистолет и 37 патронов к нему», — говорится в сообщении.Содержимое одного из свёртков проверили и установили, что находящееся там вещество — это гашиш. Экспертиза также установила, что пистолет переделали под нарезное огнестрельное оружие, а патроны пригодны для стрельбы.