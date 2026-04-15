Жителя Химок задержали за выращивание конопли и хранение оружия

15 апреля 2026, 09:00

Полицейские задержали 34-летнего жителя Химок по подозрению в незаконном обороте наркотиков и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В сарае на своём дачном участке в городе Яхрома Дмитровского округа мужчина устроил теплицу для выращивания конопли.





«При обыске оперативники изъяли 18 кустов, около килограмма высушенных частей растений в коробке, а также различные ёмкости и свёртки с неизвестным веществом. Кроме того, правоохранители нашли пистолет и 37 патронов к нему», — говорится в сообщении.