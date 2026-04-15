Священник попытался заживо закопать девочку на свалке и попался
Священника в Гане арестовали за попытку закопать живого младенца
В деревне Абофрем в Гане полиция задержала священника Ричмонда Акваси Фримпонга. Его подозревают в попытке похоронить живого пятимесячного ребенка. Об этом сообщает Ghana Web.
Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал журналистам о произошедшем. Он заявил, что мужчина обманул его относительно состояния новорожденного.
«Фримпонг заявил, что младенца нужно похоронить, поскольку он уже мертв», — пояснил Нана Яу Баду.
Спас ребенка местный житель Уинфред Агба. Около одиннадцати вечера он заметил на свалке священника и его сообщника с малышкой на руках. Мужчина заподозрил неладное и последовал за ними. Он увидел, как Фримпонг пытался заживо закопать девочку, и сразу поднял тревогу. Сейчас пятимесячная малютка находится в больнице под наблюдением врачей. Полиция арестовала преступников. Расследование продолжается.