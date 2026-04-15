Священник попытался заживо закопать девочку на свалке и попался

15 апреля 2026, 07:40

Священника в Гане арестовали за попытку закопать живого младенца

В деревне Абофрем в Гане полиция задержала священника Ричмонда Акваси Фримпонга. Его подозревают в попытке похоронить живого пятимесячного ребенка. Об этом сообщает Ghana Web.





Помощник главы деревни Нана Яу Баду рассказал журналистам о произошедшем. Он заявил, что мужчина обманул его относительно состояния новорожденного.





«Фримпонг заявил, что младенца нужно похоронить, поскольку он уже мертв», — пояснил Нана Яу Баду.