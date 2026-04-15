Владелец крупной мастерской пострадал в сильном пожаре в Новой Москве
Минимум один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в мастерской этнического художника Федора Удольского. Об этом сообщает «МК».
В ТиНАО вспыхнул пожар в двухэтажной хозяйственной постройке, где изготавливали деревянные скульптуры, декоративные элементы для сказочных домиков, избушек, столов и других предметов интерьера в авторском исполнении. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, после чего огонь распространился на соседнее здание.
Причины возгорания в творческой мастерской «Артель», расположенной в деревне Сосенки, выясняются. В результате несчастного случая скончался 70-летний мужчина. Этно-мастер получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение. Также с переломами ног в больницу поступил 29-летний мигрант, который, по предварительным данным, работал подсобным рабочим.
