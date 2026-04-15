Пьяный мужчина онанировал рядом с ребёнком во время полёта из Москвы на Сахалин
На борту самолёта из Москвы на Сахалин 40-летний мужчина онанировал рядом с ребёнком. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Остановить дебошира попытался другой пассажир. В ответ тот перешёл на мат, начал оскорблять оппонента и полез в драку.
Суд признал фигуранта виновным в попытке совершить насилие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и в хулиганстве. Помимо срока, мужчина заплатит штраф в 400 тысяч рублей. Ещё 200 тысяч рублей в пользу матери ребёнка взыскали в качестве компенсации морального вреда.
Читайте также: