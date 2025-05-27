Сотрудник университета крал человеческие останки и продавал их в течение пяти лет

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Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, признался в краже человеческих останков и их продаже. В сотрудничестве со своей женой Дениз, он в течение пяти лет похищал части тел, которые были завещаны науке, и продавал их на черном рынке. Об этом пишет People.
Согласно информации, предоставленной следствием, Лодж использовал свое служебное положение для кражи голов, мозгов, кожи и костей. Его жена активно помогала ему в этом незаконном бизнесе, получая за проданные останки значительные суммы денег. Один из клиентов перевел ей 37 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей) за три года.
Расследование выявило, что Лодж забирал части тел, которые уже использовались в научных исследованиях и учебных целях, но еще не были утилизированы.
В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Расследование выявило, что Лодж забирал части тел, которые уже использовались в научных исследованиях и учебных целях, но еще не были утилизированы.
В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова