Сотрудник университета крал человеческие останки и продавал их в течение пяти лет

Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, признался в краже человеческих останков и их продаже. В сотрудничестве со своей женой Дениз, он в течение пяти лет похищал части тел, которые были завещаны науке, и продавал их на черном рынке. Об этом пишет People.