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На Чукотке в поселке Эгвекинот нашли тело новорожденной девочки

Фото: iStock/myibean

Фото: iStock/myibean

В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа на территории базы АО «Чукотская торговая компания» было найдено тело новорожденной девочки. Об этом сообщают прокуратура региона и следственное управление Следственного комитета России, пишет РИА Новости.
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено 27 мая на обочине внутренней дороги предприятия, примерно в 50 метрах от производственных объектов. Находку сделала работница компании, направлявшаяся на работу. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи опрашивают сотрудников компании и назначают судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура также проводит свою проверку по данному факту, учитывая серьезность ситуации и необходимость выяснения всех обстоятельств происшествия. Территория предприятия огорожена, а следственные действия продолжаются.

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#происшествия
Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона
СК: мужчина нанёс подростку множественные удары ножом, преступник задержан
27 мая 2025, 09:26

Фото: iStock/redstallion

В Новосибирском районе 21-летний мужчина убил своего знакомого – 17-летнего подростка. Преступник нанёс потерпевшему множественные удары ножом, он задержан, ему предъявлено обвинение. Как пишут СМИ, молодой человек был убит из-за телефона в праздник последнего звонка.
По данным СУСК по Новосибирской области, преступление было совершено ночью 25 мая. 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный достал нож и нанёс множественные удары в жизненно важные органы подростка. Молодой человек умер на месте происшествия.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время будет направлено прошение в суд об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура контролирует ход расследования.

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На Чукотке в поселке Эгвекинот нашли тело новорожденной девочки

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#новосибирская область
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Сотрудник университета крал человеческие останки и продавал их в течение пяти лет
Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки и попался
27 мая 2025, 08:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, 57-летний Седрик Лодж, признался в краже человеческих останков и их продаже. В сотрудничестве со своей женой Дениз, он в течение пяти лет похищал части тел, которые были завещаны науке, и продавал их на черном рынке. Об этом пишет People.
Согласно информации, предоставленной следствием, Лодж использовал свое служебное положение для кражи голов, мозгов, кожи и костей. Его жена активно помогала ему в этом незаконном бизнесе, получая за проданные останки значительные суммы денег. Один из клиентов перевел ей 37 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей) за три года.

Расследование выявило, что Лодж забирал части тел, которые уже использовались в научных исследованиях и учебных целях, но еще не были утилизированы.

В Находке мотоциклист сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#расследование
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В Приамурье из-за большегруза частично разрушился мост через Обку
Большегруз частично обрушил мост через Обку в Зейском районе Амурской области
27 мая 2025, 06:44

Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur

Частичное разрушение моста через реку Обка произошло на автодороге «Зея — Золотая Гора» в Зейском округе Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Амурский Минтранс», публикуя кадры с места события.
По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, инцидент случился 26 мая из-за проезда по переправе тяжеловесного транспорта, не имевшего разрешения.

Движение сейчас осуществляется по одной полосе, доступной только для легковых автомобилей, а подрядчики приступили к восстановительным работам.

Фото: кадр видео Telegram-канала «Амурский Минтранс» @mintrans_amur

Ведомство подчеркнуло, что действия водителя грузовика, нарушившего ограничения, привели не только к повреждению инфраструктуры, но и поставили под угрозу транспортную доступность для жителей.

На кадрах, опубликованных минтрансом, видно, как трал с бульдозером проломил деревянный мост и перевернулся.

Местные СМИ уточняют, что это единственная переправа на трассе, ведущей в поселок Береговой, а альтернативных маршрутов нет.

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#ограничения
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Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50
Sky News: Почти 50 человек пострадали из-за наезда машины на толпу в Ливерпуле
27 мая 2025, 04:44

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле (Англия) пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
27 пострадавших были госпитализированы, двое из них, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 человек получили помощь на месте без необходимости госпитализации. Среди жертв инцидента — четверо детей.

Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что происшествие не связано с терроризмом. По ее словам, это изолированный случай, и правоохранители не ищут других подозреваемых.

Ранее «Радио 1» передавало, что инцидент произошел вчера вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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#человек
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У берегов Крыма опрокинулся прогулочный катер с пассажирами на борту
У Балаклавы в Крыму опрокинулся прогулочный катер с шестью пассажирами на борту
27 мая 2025, 03:38

Фото: Telegram-канал «Следком Крыма и Севастополя» @sledcomcrimea

Прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали благодаря оперативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
«В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров», — передает РИА Новости информацию МЧС.
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Пассажиры оказались в воде после опрокидывания судна. Люди были спасены экипажами проходящих мимо катеров и доставлены на берег. Медики осмотрели всех, госпитализация никому не потребовалась.

Госинспекция по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно со следственными органами устанавливает обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

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