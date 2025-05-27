На Чукотке в поселке Эгвекинот нашли тело новорожденной девочки

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В поселке Эгвекинот Чукотского автономного округа на территории базы АО «Чукотская торговая компания» было найдено тело новорожденной девочки. Об этом сообщают прокуратура региона и следственное управление Следственного комитета России, пишет РИА Новости.
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено 27 мая на обочине внутренней дороги предприятия, примерно в 50 метрах от производственных объектов. Находку сделала работница компании, направлявшаяся на работу. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи опрашивают сотрудников компании и назначают судебно-медицинскую экспертизу.
Прокуратура также проводит свою проверку по данному факту, учитывая серьезность ситуации и необходимость выяснения всех обстоятельств происшествия. Территория предприятия огорожена, а следственные действия продолжаются.
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Прокуратура также проводит свою проверку по данному факту, учитывая серьезность ситуации и необходимость выяснения всех обстоятельств происшествия. Территория предприятия огорожена, а следственные действия продолжаются.
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Дарья Осипова