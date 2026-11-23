В Подмосковье две девочки погибли, сорвавшись с высоты
Две несовершеннолетние девочки погибли, упав с многоэтажного жилого дома в подмосковной Истре. Об этом сообщила мэр города Татьяна Витушева в своем канале на платформе MAX.
Трагедия произошла на улице Шнырева. По предварительной информации, школьницы упали с высоты 14-го этажа. Точные причины несчастного случая в настоящий момент неизвестны.
Витушева уточнила, что обе девочки жили в Истре, воспитывались в благополучных семьях и на профилактическом учёте не состояли. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели девочек и проверяют все версии случившегося. Мэр Истры выразила соболезнования родным и близким погибших.
Ранее «Радио 1» передавало, что автобус столкнулся с двумя грузовиками в Солнечногорске. Подробности читайте в нашем материале.
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