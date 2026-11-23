23 ноября 2026, 02:23

Мэр Истры сообщила о гибели двух школьниц после падения с 14-го этажа жилого дома

Фото: iStock/Lazy_Bear

Две несовершеннолетние девочки погибли, упав с многоэтажного жилого дома в подмосковной Истре. Об этом сообщила мэр города Татьяна Витушева в своем канале на платформе MAX.