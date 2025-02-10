Жителя Подмосковья поймали на краже шуруповёрта из магазина

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, попытавшегося похитить аккумуляторный шуруповёрт из магазина в селе Юдино Одинцовского городского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В охраняемом магазине, расположенном в селе Юдино, сработала кнопка тревожной сигнализации. По сигналу на место прибыли росгрвардейцы. Оказалось, что один из посетителей магазина забрал с полки аккумуляторный шуруповёрт и прошёл мимо касс, не оплатив товар на сумму свыше 11 тысяч рублей. Охранник заметил это и вызвал наряд», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчину отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень торопился в туалет, поэтому забыл заплатить за товар.
Читайте также:
72-летняя бабушка из Великобритании оставила церковь ради карьеры эскортницы
Воспитательница в течение четырех лет избивала глухих детей
В Новосибирске задержали женщину с более чем 12 кг героина
Лев Каштанов