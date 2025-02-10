Воспитательница в течение четырех лет избивала глухих детей

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Экс-воспитательница школы-интерната для неслышащих детей в Якутске осуждена за истязание своих подопечных. Об этом информирует РИА Новости.
Якутский городской суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 2 года и 6 месяцев.
Дело стало известно после того, как одна из педагогов школы записала на видео жалобы детей на систематические унижения и оскорбления со стороны осужденной. В результате следственные органы возбудили уголовное дело. Суд также удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденной 600 000 рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.
По данным следствия, женщина проявляла жестокое отношение к детям, регулярно избивая их из личной неприязни.
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Дело стало известно после того, как одна из педагогов школы записала на видео жалобы детей на систематические унижения и оскорбления со стороны осужденной. В результате следственные органы возбудили уголовное дело. Суд также удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденной 600 000 рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.
По данным следствия, женщина проявляла жестокое отношение к детям, регулярно избивая их из личной неприязни.
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Дарья Осипова