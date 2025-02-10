72-летняя бабушка из Великобритании оставила церковь ради карьеры эскортницы

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Кэролайн Ви, 72-летняя жительница Великобритании, шокировала общественность, решив оставить свою религиозную жизнь после 40 лет активного участия в церковной деятельности. Об этом пишет Telegram-канал «r/ретранслятор».
Вдохновленная встречей с 27-летним мужчиной, с которым у неё завязались романтические отношения, Кэролайн решила изменить свою жизнь и посвятить себя новой карьере — эскортницы.
После этого она зарегистрировалась на сайте знакомств, где быстро привлекла внимание молодых мужчин младше 30 лет. Теперь Кэролайн зарабатывает около 4000 долларов в месяц, что позволило ей стать финансово независимой, погасить ипотеку и наслаждаться жизнью без ограничений.
Кэролайн уверена, что зрелые женщины могут лучше удовлетворять желания мужчин, особенно молодых, и стремится вдохновить других дам своего возраста почувствовать себя раскрепощёнными и уверенными в себе.
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После этого она зарегистрировалась на сайте знакомств, где быстро привлекла внимание молодых мужчин младше 30 лет. Теперь Кэролайн зарабатывает около 4000 долларов в месяц, что позволило ей стать финансово независимой, погасить ипотеку и наслаждаться жизнью без ограничений.
Кэролайн уверена, что зрелые женщины могут лучше удовлетворять желания мужчин, особенно молодых, и стремится вдохновить других дам своего возраста почувствовать себя раскрепощёнными и уверенными в себе.
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Дарья Осипова