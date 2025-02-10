В Новосибирске задержали женщину с более чем 12 кг героина

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В Новосибирске была задержана 44-летняя женщина с более 12 килограммами героина. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Умысел на сбыт обвиняемая не смогла довести до конца, так как в феврале 2025 года была задержана сотрудниками полиции, наркотическое вещество было изъято из незаконного оборота», — поделились в ведомстве.
По данным следствия, задержанная купила наркотик у неизвестного для дальнейшего сбыта. После приобретения женщина хранила героин у себя дома. За преступление обвиняемую поместили под стражу на два месяца. Ее будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ.
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Иван Мусатов