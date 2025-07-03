Стали известны новые детали о напавшем с ножом на врачей в Иркутске
Алексей Блинников, напавший с ножом и газовым баллончиком на врачей в иркутской больнице № 8, ранее уже проявлял агрессию к медикам, сообщает телеграм-канал 112.
Некоторое время назад он устроил скандал в той же больнице, из-за чего его направили на психиатрическое обследование, однако опасным не признали. После этого Блинников писал жалобы на медицину во все инстанции.
В результате нападения заместитель главврача Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина находятся в реанимации с тяжелыми ранениями. Блинников задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее мы писали, что мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской клинической больницы №8 Иркутска.
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