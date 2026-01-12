Жителя Подмосковья задержали за выращивание и продажу конопли

12 января 2026, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 42-летнего жителя Электростали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина в 2023 году купил в даркнете семена конопли и выращивал запрещённые растения на лесных участках в Московской области. Затем он сушил и измельчал коноплю, а расфасованные и готовые к продаже наркотики хранил в подвале многоквартирного дома.





«В ходе осмотра подвала и квартиры подозреваемого сотрудники полиции обнаружили два пластиковых контейнера с растительным веществом, а также 13 полимерных пакетов и 1027 свёртков из фольги с тем же содержимым», — говорится в сообщении.