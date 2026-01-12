Грузовик въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе
Сотни участников собрались в районе Лос-Анджелеса Вествуд, чтобы выразить солидарность с иранскими протестующими. Акцию омрачила авария, которая могла быть неслучайной.
Как сообщает NBC, демонстранты активно использовали протестную атрибутику, держали в руках плакаты и флаги. В какой-то момент в колонну демонстрантов внезапно въехал грузовик. Очевидцы утверждают, что водитель не предпринял попыток снизить скорость и избежать столкновения.
После появления транспортного средства в толпе раздались крики. Разъярённые участники митинга бросились преследовать грузовик и судя по всему, рассчитывали устроить самосуд.
Информация о количестве пострадавших не поступала. Местные правоохранительные органы установливают личности водителя и всех причастных к инциденту. Рассматривается, в том числе, версия террористического акта.
Читайте также: