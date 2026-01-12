Троих жителей Омска задержали по подозрению в поджоге банного комплекса
В Омске сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подожгли банный комплекс на улице Демьяна Бедного. Мотивом преступления стали неприязненные отношения с владельцами. Об этом пишет РИА Новости.
39-летний омич проник на территорию комплекса, облил помещение бензином и поджег его. В это время его 39-летний сообщник вместе с 27-летним подельником обеспечивали прикрытие и отход.
На месте происшествия нашли две канистры с бензином и другие улики. Провели экспертизы, а также возбудили уголовное дело. Фигурантам назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. К счастью, людей в бане не оказалось.
