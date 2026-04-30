Жителя Рузы оштрафовали за экстремистскую наклейку на автомобиле

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В Рузе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с экстремистской наклейкой. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рузского муниципального округа.





Инцидент произошёл на улице Солнцева. Полицейские остановили «Москвич-2141», которым управлял 36-летний житель деревни Воробьёво. На заднем стекле его машины были размещены чёрно-белые наклейки с изображением морды питбультерьера в круге, разделённом по цвету.



Как выяснилось, это символика организации Pit Bull* – неонацистской скин-бригады, совершавшей преступления против лиц неславянской внешности на почве национальной ненависти. Октябрьский районный суд Краснодара в августе 2010 года признал её экстремистской и запретил на территории России. Публичная демонстрация символики таких организаций запрещено Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».



Водителя доставили в отдел полиции. Участковый уполномоченный взял с него объяснения.



Мужчина рассказал, что машина принадлежит родственнику. В своё время она была куплена уже с наклейками. Со слов задержанного, он не знал, что они обозначают. По требованию полицейских он сам удалил их со стекла. Решение о привлечении водителя к ответственности в дальнейшем примет суд. Максимальное наказание по этой статье – административный арест до 15 суток.

«Демонстрация экстремистских символов недопустима, даже если они оказались на видном месте случайно. Этот инцидент должен стать уроком для других. Если вам досталась вещь с какой-то наклейкой, нужно разобраться, безобидна ли она», – подчеркнул глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.