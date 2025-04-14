Жителя Ступина задержали за кражу из кассы магазина по записям с видеокамер

Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет. У команды теперь одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области





Первенство России стало для молодых спортсменов отборочным этапом на европейские соревнования. В рамках первенства России по боксу прошёл мастер-класс, который провёл заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по боксу среди профессионалов Фёдор Чудинов.

Первенство России по боксу среди подростков 15–16 лет проходило в Суздале с 2 по 12 апреля 2025 года. В нём участвовали 530 спортсменов из разных регионов страны.



Турнир проводился в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.