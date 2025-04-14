Жителя Ступина задержали за кражу из кассы магазина по записям с видеокамер

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 43-летнего ранее судимого жителя округа Ступино по подозрению в краже денег из кассы местного магазина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина, находясь в магазине, торгующем табачной продукцией, обратил внимание, что продавец занят другим покупателем. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленник вытащил деньги из кассы», — говорится в сообщении.С помощью запись с камер видеонаблюдения полицейские смогли установить личность похитителя и задержали его по месту жительства. При обыске в квартире задержанного были обнаружены похищенные из кассы деньги.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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