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В Москве силовики задержали мигрантов в бане, в которую не пускали русских посетителей. Об этом сообщают СМИ.
В общем силовики задержали около 40 человек. Как оказалось, хозяином бани являлся бизнесмен из Киргизии. Он решил предоставлять услуги исключительно соотечественникам, в связи с чем русским отказывали в посещении бани. Это и стало причиной визита правоохранителей.
Данная новость стала скандалом. СМИ Киргизии пишут, что бойцы ОМОН около пяти часов избивали задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал наказания для правоохранителей. При этом камеры с места происшествия свидетельствуют, что рукоприкладства не было.
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Данная новость стала скандалом. СМИ Киргизии пишут, что бойцы ОМОН около пяти часов избивали задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал наказания для правоохранителей. При этом камеры с места происшествия свидетельствуют, что рукоприкладства не было.
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Иван Мусатов