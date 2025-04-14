Бастрыкин ждет доклад о незаконном религиозном обряде мигрантов на Камчатке

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал начать проверку по факту незаконных религиозных обрядов, которые организовали мигранты в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Следственными органами СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Кулакову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — передает ТАСС информацию ведомства.
Бастрыкина заинтересовала информация из СМИ, в которой рассказывалось, что в Петропавловске-Камчатском иностранцы организовали место, где проводят религиозные обряды. Для этого требуется специальное разрешение, которое получено не было.
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