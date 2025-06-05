Жителям и гостям Подмосковья дали советы по защитите дачи в летный сезон
Если человек проводит время на даче или в деревенском домике только весной и летом, он должен позаботиться о безопасности имущества в период отсутствия. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Чаще всего грабители попадают в жилье через окна или балконы, а главные их инструменты – лом и монтировка. Для взлома двери дома они также могут использовать специально подобранный ключ или отвёртку.
«Взломщики выбирают жертву долго и придирчиво. Критерии выбора – потенциальное богатство, отсутствие хозяев и охранной системы, незакрытые двери или окна и даже посты в соцсетях, где люди делятся информацией о своих поездках», – перечислили в ГУРБ.Там дали простые и эффективные советы, которые помогут защитить дома от грабителей и чувствовать себя спокойнее:
Прежде всего, нужно установить надёжный забор и охранную сигнализацию. Это усложнит доступ к имуществу. Ворам будет сложнее пробраться на участок, и они выберут что-то более доступное. Ещё один фактор, усиливающий защиту дома, – надёжная дверь с двумя замками.
«Установите видеонаблюдение и повесьте грозные таблички. Видеонаблюдение – отличный способ отпугнуть воров. Если у вас нет такой системы, можно временно разметить табличку «Объект под видеонаблюдением» или «Осторожно, злая собака», – добавили в ведомстве.Там посоветовали спрятать ценные вещи, а также уделить внимание охране своей бытовой техники и инструментов. Именно на них часто нацеливаются воры. Лучше всего убрать их в закрытый сарай или увезти в город. Не стоит также забывать плотно закрывать окна и форточки.
Нелишне будет застраховать недвижимость на время отпуска или попросить соседей присмотреть за домом.