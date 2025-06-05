Жителям и гостям Подмосковья дали советы по защитите дачи в летный сезон

05 июня 2025, 22:57

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Если человек проводит время на даче или в деревенском домике только весной и летом, он должен позаботиться о безопасности имущества в период отсутствия. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Чаще всего грабители попадают в жилье через окна или балконы, а главные их инструменты – лом и монтировка. Для взлома двери дома они также могут использовать специально подобранный ключ или отвёртку.

«Взломщики выбирают жертву долго и придирчиво. Критерии выбора – потенциальное богатство, отсутствие хозяев и охранной системы, незакрытые двери или окна и даже посты в соцсетях, где люди делятся информацией о своих поездках», – перечислили в ГУРБ.

«Установите видеонаблюдение и повесьте грозные таблички. Видеонаблюдение – отличный способ отпугнуть воров. Если у вас нет такой системы, можно временно разметить табличку «Объект под видеонаблюдением» или «Осторожно, злая собака», – добавили в ведомстве.