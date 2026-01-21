Австриец хотел подружиться с голубем, но случайно убил его и получил срок

21 января 2026, 18:55

Житель Вены получил условный срок за гибель пойманного городского голубя

Фото: Istock/BushAlex

Суд в австрийском городе Вена приговорил 34-летнего жителя города к четырём месяцам условного лишения свободы за жестокое обращение с животным. Как сообщает Kronen Zeitung, мужчина поймал городского голубя, чтобы забрать его домой, но птица погибла по дороге.