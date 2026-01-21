Австриец хотел подружиться с голубем, но случайно убил его и получил срок
Суд в австрийском городе Вена приговорил 34-летнего жителя города к четырём месяцам условного лишения свободы за жестокое обращение с животным. Как сообщает Kronen Zeitung, мужчина поймал городского голубя, чтобы забрать его домой, но птица погибла по дороге.
На заседании обвиняемый пояснил, что действовал из-за одиночества и хотел сделать голубя питомцем. Австриец вырос на ферме, а после переезда в Вену ощущал сильную изоляцию. Он увидел в интернете видео о приручении птиц и решил повторить.
Подсудимый поймал менее активного вечернего сизаря и положил его в карман брюк. В пути птица погибла. Мужчина утверждает, что не хотел причинить ей вред. Полиция застала мужчину в состоянии шока, он плакал и предположил, что крылатый почтальон мог погибнуть от резкого движения.
Судья напомнил, что закон запрещает ловить городских голубей. Гражданин согласился и признал, что осознал серьёзность случившегося только после гибели птицы.
