Стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза» о защите питомцев и умных устройств
Стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза» о защите питомцев и умных устройств. Об этом сообщили в Минцифры.
Проект реализуется совместно с Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими IT-компаниями. В период с 6 апреля по 3 мая 2026 года пройдет «Урок цифровой грамотности» от АО «Лаборатория Касперского».
Организаторы подготовили два новых обучающих видеоролика на актуальные темы — «Защита питомца в цифровом мире» — зрители узнают, как обезопасить умный дом и с помощью технологий найти потерявшееся животное и «Вредные советы по цифровой безопасности» — урок в необычном формате, разоблачающий мифы и ложные рекомендации из сети.
Видеоконтент и методические материалы для педагогов уже доступны на официальном ресурсе цифровойликбез.рф. Все материалы верифицировали в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендовали к просмотру детям от шести лет совместно с родителями или учителями.
«Цифровой ликбез» — это серия просветительских мультипликационных роликов и методических пособий, которые на понятных примерах учат детей и взрослых основам кибербезопасности. Партнерами проекта ранее выступали VK, Яндекс, СКБ Контур, «Ростелеком» и другие лидеры цифрового рынка.
