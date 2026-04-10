Подмосковные полицейские нашли организатора нелегальной миграции

10 апреля 2026, 16:57

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Нескольких нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в ходе рейда в городском округе Ступино. Удалось также установить их нанимателя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На шестерых иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России и ещё на шестерых — за отсутствие патентов.





«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.