Подмосковные полицейские нашли организатора нелегальной миграции
Нескольких нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в ходе рейда в городском округе Ступино. Удалось также установить их нанимателя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
На шестерых иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России и ещё на шестерых — за отсутствие патентов.
«Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.Кроме того, правоохранители установили организатора нелегальной миграции. Им оказался москвич, который дал иностранцам работу и устроил им общежитие в нежилом помещении. Против него завели уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в складском комплексе под Мытищами обнаружили более 40 мигрантов-нелегалов.