Жителям Московской области напомнили правила безопасности в грибной сезон

28 мая 2026, 19:15

оригинал Фото: пресс-служба «Системы-112 МО»

В Московской области с наступлением весны выросло количество происшествий в лесах. Жители отправляются за грибами, но не учитывают, что даже знакомая местность может оказаться опасной, сообщили в пресс-службе «Системы-112 Московской области».





Именно эта служба приходит на помощь в таких ситуациях. Функция геопозиционирования помогает операторам определить местонахождение заблудившегося. Для этого ему направляют СМС со специальной ссылкой. После перехода по ней оператор видит координаты обратившегося на интерактивной карте и передаёт информацию экстренным службам.



С начала грибного сезона специалисты «Системы-112» уже не раз использовали функцию геопозиционирования для помощи заблудившимся в лесу. Она позволяет значительно сократить время поисков и быстрее вывести человека.

«Отправляясь в лес, нужно обязательно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. Рекомендуется также надевать яркую одежду, брать запас воды, нужны лекарства, заранее сообщать родственникам или знакомым предполагаемый маршрут и время возвращения», – напомнили спасатели.

«Лучше оставаться на месте, экономить заряд мобильного телефона и звонить по единому номеру «112». Операторы службы спасения помогут определить местоположение и направят необходимых специалистов. Своевременное обращение за помощью значительно повышает шансы на быстрое и благополучное завершение поисков», – сказали в пресс-службе.