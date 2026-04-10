Жителям Московской области рассказали, как действовать при поломке счётчика воды

10 апреля 2026, 21:55

оригинал

Иногда приборы учёта воды, установленные в жилых домах, выходят из строя. Что делать в таких случаях, жителям Подмосковья разъяснили отраслевые специалисты Министерства ЖКХ Московской области.





Счётчик признаётся неработоспособным при отсутствии показаний на дисплее; повреждении пломб или знаков поверки; механических дефектах на корпусе; превышении допустимой погрешности измерений и истечении межповерочного интервала.

«При обнаружении проблемы жителю необходимо сообщить о ней в управляющую компанию и зафиксировать последние показания. Далее в течение 30 дней нужно организовать ремонт или замену прибора. При необходимости демонтажа нужно предупредить исполнителя за два рабочих дня», – рассказали в ведомстве.

«Срок службы счётчиков воды составляет около 12 лет, однако в течение этого времени требуется регулярная поверка. Для счётчика горячей воды её проводят каждые шесть лет, для холодной – каждые четыре года», – добавили в ведомстве.